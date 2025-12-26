« Histoire de l’écriture et invention du livre » salle Pierre Perret Saint-Sériès Vendredi 9 janvier 2026, 18h30 Entrée libre

Conférence-Diaporama de Mireille Sanchez, professeur de lettres classiques et présidente de l’ARELAM.

« Comme l’a si justement dit Michel Serres, il faut distinguer trois périodes essentielles dans l’avènement de l’écrit et donc du livre:

*La création de l’écriture sur tablettes d’argile, en Mésopotamie antique,

*Celle de l’imprimerie par Gutenberg, début Renaissance, en Allemagne,

*Celle de l’informatique par Ch. Babbage et Alan Turing, en Angleterre.

Nos ancêtres ont rivalisé d’inventivité et d’ingéniosité dans la transcription

des sons et dans la gestion de cet ouvrage magique qu’est le livre.

Suivons-les pas à pas… »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-09T18:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-09T19:30:00.000+01:00

04 67 15 19 96 http://www.saint-series.com

salle Pierre Perret rue du Bassin 34400 Saint-Sériès Saint-Sériès 34400 Hérault



