Histoire de l’écriture Médiathèque Paul Hosteing Segonzac
Histoire de l’écriture Médiathèque Paul Hosteing Segonzac mercredi 20 mai 2026.
Histoire de l’écriture
Médiathèque Paul Hosteing 15 Rue Traversière Segonzac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 16:00:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
De l’invention de l’écriture — qui marque le passage de la préhistoire à l’histoire — à ses multiples évolutions à travers les civilisations, cet atelier invite les enfants à explorer les grandes étapes de son développement.
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Médiathèque Paul Hosteing 15 Rue Traversière Segonzac 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 81 04 23 bibliotheque.cognac@grand-cognac.fr
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English :
From the invention of writing marking the transition from prehistory to history to its many evolutions through civilizations, this workshop invites children to explore the major stages in its development.
L’événement Histoire de l’écriture Segonzac a été mis à jour le 2026-03-27 par Destination Cognac
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