Histoire de l’île Saint-Germain d’Issy-les-Moulineaux Île Saint-Germain (partie aval) Issy-les-Moulineaux

Histoire de l’île Saint-Germain d’Issy-les-Moulineaux Île Saint-Germain (partie aval) Issy-les-Moulineaux samedi 20 septembre 2025.

Histoire de l’île Saint-Germain d’Issy-les-Moulineaux 20 et 21 septembre Île Saint-Germain (partie aval) Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T06:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

Fin : 2025-09-21T06:00:00 – 2025-09-21T20:00:00

Parcours libre en suivant les huit panneaux réalisés avec Historim relatant l’histoire de l’île.

Île Saint-Germain (partie aval) Avenue Jean Monnet 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier La Ferme / Les Îles / Les Chartreux Hauts-de-Seine Île-de-France L’île Saint-Germain est connue dès le VIe siècle. Elle réunit plusieurs îlots anciens aux noms étranges : île Chabanne, île du Grand Dauphin. Zone agricole jusqu’au début du XIXe siècle, elle est alors partagée en deux : la partie Ouest accueille guinguettes et populations immigrées, tandis que la partie Est s’industrialise avant de devenir le parc départemental que nous connaissons.

Circuit histoire de l’île Saint-Germain

© DR