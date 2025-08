Histoire de l’urbanisme et des belles maisons de Châteaudun Châteaudun

Histoire de l’urbanisme et des belles maisons de Châteaudun Châteaudun samedi 9 août 2025.

Histoire de l’urbanisme et des belles maisons de Châteaudun

Châteaudun Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-09 16:30:00

fin : 2025-08-09 18:00:00

Date(s) :

2025-08-09

Un circuit de visite dans la ville haute permettant de découvrir le développement urbain de Châteaudun au fil des siècles ainsi que les plus belles maisons érigées dans la ville du 18e au 20e siècle.

La visite permet d’admirer les façades de style classique issues de la reconstruction de la ville au 18e siècle, les remarquables façades parées de briques des demeures dunoises des années 1870 ainsi que les belles maisons de rapport de la Belle Epoque, notamment près de la gare.

Réservation auprès de Grand Châteaudun tourisme. 3 .

Châteaudun Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 22 46 contact@grandchateauduntourisme.fr

English :

A tour of the upper town to discover Châteaudun’s urban development over the centuries and the most beautiful houses built in the town from the 18th to the 20th century.

German :

Ein Rundgang durch die Oberstadt, bei dem man die Stadtentwicklung von Châteaudun im Laufe der Jahrhunderte sowie die schönsten Häuser, die in der Stadt vom 18. bis zum 20. Jahrhundert errichtet wurden, kennen lernen kann.

Italiano :

Un tour della città alta per scoprire lo sviluppo urbanistico di Châteaudun nel corso dei secoli e le più belle case costruite in città dal XVIII al XX secolo.

Espanol :

Recorrido por la parte alta de la ciudad para descubrir la evolución urbanística de Châteaudun a lo largo de los siglos y las casas más bellas construidas en la ciudad entre los siglos XVIII y XX.

L’événement Histoire de l’urbanisme et des belles maisons de Châteaudun Châteaudun a été mis à jour le 2025-08-03 par OT GRAND CHATEAUDUN