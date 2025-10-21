Histoire de microbes Maison de Louis Pasteur Arbois
Maison de Louis Pasteur 83 rue des Courcelles Arbois Jura
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2025-10-21 10:00:00
fin : 2025-10-21 12:00:00
2025-10-21
Atelier famille
Bactéries, virus, ils sont nombreux, ils sont partout !
Plongez dans le fascinant univers des microbes. Découvrez comment ils vivent, se reproduisent, se propagent et comprenez par l’expérimentation l’importance d’une bonne hygiène.
Le nombre de personnes par atelier est limité ! Pensez à réserver. .
Maison de Louis Pasteur 83 rue des Courcelles Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 11 72 maisonarbois@terredelouispasteur.fr
