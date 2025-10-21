Histoire de microbes Maison de Louis Pasteur Arbois

Histoire de microbes Maison de Louis Pasteur Arbois mardi 21 octobre 2025.

Histoire de microbes

Maison de Louis Pasteur 83 rue des Courcelles Arbois Jura

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21 10:00:00

fin : 2025-10-21 12:00:00

Date(s) :

2025-10-21

Atelier famille

Bactéries, virus, ils sont nombreux, ils sont partout !

Plongez dans le fascinant univers des microbes. Découvrez comment ils vivent, se reproduisent, se propagent et comprenez par l’expérimentation l’importance d’une bonne hygiène.

Le nombre de personnes par atelier est limité ! Pensez à réserver. .

Maison de Louis Pasteur 83 rue des Courcelles Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 11 72 maisonarbois@terredelouispasteur.fr

English : Histoire de microbes

German : Histoire de microbes

Italiano :

Espanol :

L’événement Histoire de microbes Arbois a été mis à jour le 2025-10-08 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA