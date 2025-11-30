Histoire de mosaïques Musée départemental Arles antique Arles

Histoire de mosaïques

Dimanche 30 novembre 2025 de 11h à 12h15. Musée départemental Arles antique Avenue Jean Monnet Arles Bouches-du-Rhône

Laissez vous raconter le musée et partagez un moment de découverte entre petits et grands.

Viens découvrir les superbes mosaïques du musée. Leurs motifs et dessins racontent des histoires… Une visite à regarder et à écouter. Visite suivie d’un petit atelier coloriage sur galets.

Par Christine Berthon, guide conférencière.

Enfants de 6 à 12 ans accompagnés d’un adulte .

Musée départemental Arles antique Avenue Jean Monnet Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 31 51 03 info.mdaa@departement13.fr

English :

Let yourself be told about the museum and share a moment of discovery with young and old alike.

German :

Lassen Sie sich vom Museum erzählen und teilen Sie einen Moment der Entdeckung mit Groß und Klein.

Italiano :

Lasciatevi raccontare il museo e condividete un momento di scoperta con grandi e piccini.

Espanol :

Déjese explicar por el museo y comparta un momento de descubrimiento con pequeños y mayores.

