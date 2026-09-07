Histoire de Moulins : Elven, Moulin de Trutte, Moulin à vent de Trutte, Elven

Informations pratiques

Histoire de Moulins : Elven, Moulin de Trutte Dimanche 20 septembre, 15h00 Moulin à vent de Trutte Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Balade itinérante : entre Sarzeau et Elven, les histoires de moulins s’entrelacent dans une grande histoire du patrimoine en péril. Les moulins de Trutte et de Brouël témoignent de la mobilisation des associations, communes, habitants et artisans pour sauver ces édifices qui en perdant leur usage sont menacés de disparition.

Pour les mettre en lumière, au pied de chaque moulin, les comédiens de la Compagnie des Illusionné·Es et les comédiens amateurs nous proposent une saynète, et conférencière, associations et passionnés nous racontent leur histoire et leur sauvetage. Un moment d’échange et de partage hors du temps.

Vous pouvez suivre l’ensemble du parcours ou nous rejoindre sur l’une des étapes.

Elven. Moulin de Trutte

Moulin à vent de Trutte Moulin de Trutte, 56250 Elven Elven 56250 Morbihan Bretagne En pierre de taille, il porte la date de 1784.

Ouvrage restauré et entretenu par le groupe patrimoine et ses bénévoles.

Balade itinérante : entre Sarzeau et Elven, les histoires de moulins s’entrelacent dans une grande histoire du patrimoine en péril.

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