Histoire de mules 2ème Assises Nationales du Mulet Théâtre Le Jean-Baptiste Chaillé-les-Marais jeudi 16 octobre 2025.

Théâtre Le Jean-Baptiste 44 Rue du Onze novembre Chaillé-les-Marais Vendée

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-10-16 20:00:00

fin : 2025-10-16 22:50:00

2025-10-16

Histoires de mules, de la mule du Pape à Martha la mule… ces historiettes vous entraineront à la découverte d’un animal attachant au caractère bien trempé.

En prélude des 2è Assises Nationales du Mulet (le fruit des amours contre-nature d’une jument et d’un âne), Jean-Luc Clément (conteur) et son complice Claude Thébaut (musicien traditionnel), proposent un divertissement autour de quelques histoires de mules contées ou mises en scène.

Drôles, parfois loufoques, souvent surprenantes ou émouvantes, de la mule du Pape à Martha la mule, ces historiettes (véridiques ? Allez savoir…) vous entraineront à la découverte d’un animal attachant au caractère bien trempé.

En lever de rideau, Eric Rousseaux (historien) vous invite à une causerie sur le thème des plaques de bride muletière, un ornement placé à la tête des mules, aujourd’hui considéré comme un objet d’art populaire fort prisé des collectionneurs.

Autres évènements dans le cadre de la 2ᵉ Assises Nationales du Mulet

Vendredi 17/10 au Lycée Pétré à Ste Gemme-la-Plaine

14h30 à 18h => La Production mulassière en 2025 Rétrospective et état des lieux des différentes races de mules

Samedi 18/10 au Lycée Pétré à Ste Gemme-la-Plaine

09h30 à 11h30 => Utilisation Soins du pied, matériel et équipements

11h30 à 13h00 => Table ronde éducation

14h30 à 18h30 => Démonstrations et ateliers

Le soir, repas sur réservation auprès du CREGENE

Dimanche 19/10 à la Maison du Maitre de Digues

De 10h à 17h00 venez vivre une journée « Autour des mules ». Le site de la Maison du Maitre de Digues accueille les 2ᵉ Assises Nationales du mulet et vous propose de multiples activités pour découvrir l’histoire de cet animal sous un panorama historique et socioculturel

Causeries Vaillant soldat ! et Twenty mule team

Exposition sur L’industrie Mulassière poitevine

Ateliers et démonstrations

Concours modèles et allures

Spectacle équestre par la troupe Chandelae

Ventes d’automne des Races mulassières du Poitou

– Visite libre et gratuite de l’écomusée de la Maison du Maitre de Digues

Buvette et restauration sur place. .

Théâtre Le Jean-Baptiste 44 Rue du Onze novembre Chaillé-les-Marais 85450 Vendée Pays de la Loire +33 5 49 76 91 34

English :

Stories about mules, from the Pope’s mule to Martha the mule? these short stories will take you on a journey of discovery of an endearing animal with a strong character.

German :

Geschichten über Maultiere, vom Maultier des Papstes bis zu Martha, dem Maultier… Diese Geschichten entführen Sie in die Welt eines liebenswerten Tieres mit starkem Charakter.

Italiano :

Storie di muli, dal mulo del Papa a Martha la mula, questi racconti vi porteranno alla scoperta di un animale simpatico e dal carattere forte.

Espanol :

Historias de mulas, desde la mula del Papa hasta la mula Marta… estas breves historias le llevarán a descubrir un animal entrañable y de fuerte carácter.

