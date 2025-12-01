Histoire de noël Place de la Mairie Maen Roch
En attendant Noël vos médiathèques vous proposent des lectures pour partager la féérie de Noël un peu avant l’heure.
Rendez-vous Histoires de Noël dans les médiathèques de
– Maen Roch
– Antrain
– St-Germain-en-Coglès
Gratuit
Inscription conseillée (par téléphone ou auprès de votre médiathèque) .
Place de la Mairie Médiathèque Maen Roch 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 97 17 07
