Histoire de noël Place de la Mairie Maen Roch

Histoire de noël

Place de la Mairie Médiathèque Maen Roch Ille-et-Vilaine

Début : 2025-12-17 10:30:00

fin : 2025-12-17 11:15:00

2025-12-17

En attendant Noël vos médiathèques vous proposent des lectures pour partager la féérie de Noël un peu avant l’heure.

Rendez-vous Histoires de Noël dans les médiathèques de

– Maen Roch

– Antrain

– St-Germain-en-Coglès

Gratuit

Inscription conseillée (par téléphone ou auprès de votre médiathèque) .

