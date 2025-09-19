Histoire de pierre Hôtel de Tauriac Millau

Histoire de pierre Hôtel de Tauriac Millau vendredi 19 septembre 2025.

Histoire de pierre Vendredi 19 septembre, 09h00 Hôtel de Tauriac Aveyron

Evènement réservé aux scolaires. Gratuit. Réservation obligatoire. 8 créneaux de réservation possibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T09:00:00 – 2025-09-19T16:15:00

Fin : 2025-09-19T09:00:00 – 2025-09-19T16:15:00

À la découverte des pierres de Millau – Visite pédagogique

En partenariat avec la Ville d’art et d’histoire de Millau.

Partez à la découverte de la ville à travers les différents types de pierres utilisés pour la construction des bâtiments au fil des siècles.

Par l’observation sur le terrain, les élèves apprendront à identifier les matériaux, à comprendre leurs qualités techniques et à replacer leur usage dans un contexte historique et architectural.

Circuit dans le centre historique de Millau, spécialement conçu pour les scolaires (élémentaire, collège, lycée).

Hôtel de Tauriac 16, rue Droite, 12100 Millau Millau 12100 Aveyron Occitanie https://www.millau-patrimoine.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/histoire-de-pierre-4485 »}] Hôtel particulier bâti au XVIIe siècle par Jacques de Tauriac. Son propriétaire émigre à la Révolution et l’hôtel est vendu comme bien national. Une parti est acquise par la ville qui y installe sa « maison commune ». Parking payant à proximité immédiate (parking Emma Calvé).

À la découverte des pierres de Millau – Visite pédagogique

© Millau