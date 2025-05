Histoire de Rives-en-Seine à la lueur de l’archéologie – Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine, 6 juin 2025 18:30, Rives-en-Seine.

Seine-Maritime

Histoire de Rives-en-Seine à la lueur de l’archéologie Caudebec-en-Caux 3 Rue de l’Abreuvoir Rives-en-Seine Seine-Maritime

Début : 2025-06-06 18:30:00

2025-06-06

L’inventaire des patrimoines constitue un des axes de recherche de l’Ethnothèque, musée des Boucles de la Seine Normande. En 2024/2025, l’inventaire croisé consacré à Villequier enrichit la connaissance de l’histoire de Rives-en-Seine.

Le Groupe Archéologique du Val de Seine (GAVS) a lui aussi étudié récemment cette commune, montrant notamment qu’il y a 2000 ans, les grandes forêts rives droite et gauche n’existaient pas ! Les travaux archéologiques de ces 15 dernières années éclairent les profondes évolutions qu’ont connues nos paysages depuis le second âge du Fer (450 à -25 av JC).

Ce RDV à la salle de la Tour d’Harfleur, sera animé par Gaëlle Pottier, en charge des inventaires croisés des patrimoines au PNRBSN, Thierry Lepert, du GAVS, et Célia Basset et Léa Mairaville, doctorantes en archéologie.

Cette rencontre autour des auteurs de ces recherches permettra de retracer, le temps d’une conférence, la grande histoire de Rives-en-Seine depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours !

English : Histoire de Rives-en-Seine à la lueur de l’archéologie

The inventory of heritage is one of the main areas of research at the Ethnothèque, musée des Boucles de la Seine Normande. In 2024/2025, the cross-inventory dedicated to Villequier will enrich our knowledge of the history of Rives-en-Seine.

The Groupe Archéologique du Val de Seine (GAVS) has also recently studied this commune, showing that 2000 years ago, the large forests on the right and left banks did not exist! The archaeological work carried out over the last 15 years has shed light on the profound changes our landscape has undergone since the Second Iron Age (450 to 25 BC).

Gaëlle Pottier, in charge of cross-heritage inventories at the PNRBSN, Thierry Lepert, from the GAVS, and Célia Basset and Léa Mairaville, doctoral students in archaeology, will host this event at the Salle de la Tour in Harfleur.

This meeting with the authors of this research will provide an opportunity to retrace the great history of Rives-en-Seine from Antiquity to the present day!

German :

Die Inventarisierung des Kulturerbes ist einer der Forschungsschwerpunkte der Ethnothek, Museum der Seine-Normandie-Schleifen. Im Jahr 2024/2025 wird das Inventar über Villequier die Kenntnisse über die Geschichte von Rives-en-Seine erweitern.

Auch die Groupe Archéologique du Val de Seine (GAVS) hat sich in jüngster Zeit mit der Gemeinde beschäftigt und dabei unter anderem herausgefunden, dass es vor 2000 Jahren noch keine großen Wälder am rechten und linken Ufer gab! Die archäologischen Arbeiten der letzten 15 Jahre beleuchten die tiefgreifenden Veränderungen, die unsere Landschaften seit der zweiten Eisenzeit (450 bis -25 v. Chr.) erfahren haben.

Die Veranstaltung im Salle de la Tour in Harfleur wird von Gaëlle Pottier, der Leiterin des PNRBSN, Thierry Lepert vom GAVS und den Archäologie-Doktorandinnen Célia Basset und Léa Mairaville geleitet.

Dieses Treffen mit den Autoren dieser Forschungsarbeiten ermöglicht es, die große Geschichte von Rives-en-Seine von der Antike bis heute nachzuvollziehen!

Italiano :

Gli inventari del patrimonio sono una delle principali aree di ricerca dell’Ethnothèque, musée des Boucles de la Seine Normande. Nel 2024/2025, l’inventario incrociato dedicato a Villequier arricchirà le nostre conoscenze sulla storia di Rives-en-Seine.

Anche il Groupe Archéologique du Val de Seine (GAVS) ha recentemente studiato questo comune, dimostrando in particolare che 2000 anni fa le grandi foreste sulla riva destra e sinistra non esistevano! Il lavoro archeologico svolto negli ultimi 15 anni fa luce sui profondi cambiamenti avvenuti nel nostro paesaggio a partire dalla Seconda Età del Ferro (450-25 a.C.).

Questo incontro alla Salle de la Tour di Harfleur sarà condotto da Gaëlle Pottier, responsabile degli inventari trasversali del PNRBSN, Thierry Lepert, del GAVS, e Célia Basset e Léa Mairaville, dottorande in archeologia.

L’incontro con gli autori di questa ricerca sarà l’occasione per ripercorrere la grande storia di Rives-en-Seine dall’antichità ai giorni nostri!

Espanol :

Los inventarios del patrimonio son uno de los principales ámbitos de investigación de la Etnoteca, museo de los Bulos del Sena Normando. En 2024/2025, el inventario cruzado dedicado a Villequier enriquecerá nuestro conocimiento de la historia de Rives-en-Seine.

El Groupe Archéologique du Val de Seine (GAVS) también ha estudiado recientemente este municipio, demostrando en particular que hace 2000 años, ¡los grandes bosques de las orillas derecha e izquierda no existían! Los trabajos arqueológicos realizados en los últimos 15 años arrojan luz sobre los profundos cambios que se han producido en nuestro paisaje desde la Segunda Edad del Hierro (450 a 25 a.C.).

Este encuentro en la Salle de la Tour de Harfleur estará animado por Gaëlle Pottier, responsable de los inventarios de patrimonio cruzado en el PNRBSN, Thierry Lepert, del GAVS, y Célia Basset y Léa Mairaville, doctorandas en arqueología.

El encuentro con los autores de esta investigación será la ocasión de recorrer la gran historia de Rives-en-Seine desde la Antigüedad hasta nuestros días

