Histoire de St Gestin et St Colomban Porjou Plestin-les-Grèves

Histoire de St Gestin et St Colomban

Porjou Café culturel l’Improbable Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-08 18:00:00

fin : 2025-11-08 20:00:00

2025-11-08

Soirée Saint Gestin

Il y a 15 siècles, un moine irlandais nommé Istin débarquait sur la plage de St Efflam suivons le…

Venez découvrir son histoire et celle de Saint Colomban racontées par Mireille Istin avec une projection du film de Michel Istin .

