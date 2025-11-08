Histoire de St Gestin et St Colomban Porjou Plestin-les-Grèves
Histoire de St Gestin et St Colomban
Porjou Café culturel l’Improbable Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor
Début : 2025-11-08 18:00:00
fin : 2025-11-08 20:00:00
2025-11-08
Soirée Saint Gestin
Il y a 15 siècles, un moine irlandais nommé Istin débarquait sur la plage de St Efflam suivons le…
Venez découvrir son histoire et celle de Saint Colomban racontées par Mireille Istin avec une projection du film de Michel Istin .
Porjou Café culturel l’Improbable Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 13 01 72 79
