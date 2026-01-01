Histoire de ville et de campagne Médiathèque Moirans-en-Montagne

Histoire de ville et de campagne

Médiathèque 6 Rue des Sports Moirans-en-Montagne Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28 16:00:00

fin : 2026-01-28 16:30:00

Date(s) :

2026-01-28

Histoires de villes et de campagnes le mercredi 28 janvier, de 16h à 16h30 à la médiathèque de Moirans.

Pour découvrir des villes et des campagnes imaginaires ou réelles.

De 3 à 6 ans. .

Médiathèque 6 Rue des Sports Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 08 84 media-moiransenmontagne@terredemeraude.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Histoire de ville et de campagne

L’événement Histoire de ville et de campagne Moirans-en-Montagne a été mis à jour le 2026-01-08 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE