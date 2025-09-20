Histoire d’eau Manoir de Kerazan Loctudy

Samedi 20 septembre → 10h30, 11h30, 14h30, 15h30 & 16h30.

Dimanche 21 septembre → 14h30, 15h30 & 16h30 /

Gratuit – dès 10 ans ; Durée : 20 min / Visite en extérieur (prévoir des chaussures adaptées).

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Savez-vous que sous le manoir se cache un vaste réseau hydraulique du 18ᵉ siècle ?

Pas de tunnels secrets (ou presque)… mais un ingénieux système souterrain à découvrir lors d’une visite à travers le parc !

Un événement « Coup de cœur 2025 » de la Région Bretagne

Manoir de Kerazan Rue du Suler, 29750, Loctudy Loctudy 29750 Finistère Bretagne

Construit au XVIe siècle, remanié au XVIIIe et XIXe siècles, le manoir de Kerazan fait partie du patrimoine de l'Institut de France. Légué en 1928 par son dernier propriétaire, Joseph-Georges Astor, le manoir de Kerazan est comme figé dans le temps. Mobilier, collection de tableaux de grands peintres tels que Maurice Denis, Lucien Simon, Charles Cottet, collection d'objets d'art et pièces uniques de faïences de Quimper signées Alfred Beau. Nous vous proposons une immersion dans l'art de vivre d'une famille bourgeoise à la fin du XIXe siècle en Pays Bigouden.

Le manoir de Kerazan est dans un écrin de verdure de 5 hectares dans lequel vous pouvez admirer différentes essences d’arbres et profiter du calme de ce parc à l’anglaise. 2 grands parkings gratuits sont à la disposition des visiteurs. Arrêts de bus à proximité. Accessible aux PMR. Entrée Gratuite

Institut de France