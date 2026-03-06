Histoire des avocats de l’Antiquité à nos jours Faculté de droit et de science politique – Amphi IV Rennes Mardi 17 mars, 17h30 Ille-et-Vilaine

Cette conférence, organisée dans le cadre des Rencontres d’histoire du droit, se tiendra le mardi 17 mars 2026 à la Faculté de droit et de science politique de Rennes.

Les « Rencontres d’histoire du droit » ont le plaisir de vous convier à une conférence de Pierre-Louis Boyer à l’occasion de la publication de son ouvrage [**Histoire des avocats de l’Antiquité à nos jours**](https://boutique.lefebvre-dalloz.fr/histoire-des-avocats-de-l-antiquite-a-nos-jours.html) aux Éditions Dalloz.

### Organisation scientifique

**Tangui Nédélec**, doctorant en histoire du droit, Université de Rennes, avec le soutien de l’axe Théorie et histoire des systèmes juridiques de l’IODE et de l’Association rennaise des historiens du droit

### Intervenant

**Pierre-Louis Boyer**, maître de conférences HDR en histoire du droit à l’Université du Mans

### Présentation

Des logographes grecs du IVe siècle av. J.-C. aux bouleversements liés à l’intelligence artificielle, l’ouvrage _Histoire des avocats de l’Antiquité à nos jours_ retrace l’histoire d’une profession en constante mutation, celle d’avocat.

Pétri d’une déontologie aux principes pluriséculaires, l’avocat a toujours été un peu plus que le seul défenseur des parties. Si la protection et la représentation du justiciable est, certes, au cœur de sa fonction, l’avocat est aussi, comme auxiliaire de justice, un acteur essentiel de la société et un collaborateur de la paix sociale.

Du patricien soutien de la Cité romaine aux avocats 2.0, l’avocat est à la fois une figure juridique, politique, intellectuelle et économique, parfois même religieuse, du monde judiciaire et de la vie publique. Il en est de même pour les structures auxquelles l’avocat a pu appartenir ou appartient encore, que l’on évoque le premier collège d’avocats sous l’Empire romain, les corporations médiévales ou les barreaux modernes : les Ordres, parfois éclatés, souvent différents, sont tout à la fois des phares, des corps constitués et hiérarchisés, des unités politiques et des secours pour les citoyens. Il n’est dès lors pas étonnant que les avocats, seuls ou unifiés, aient marqué les siècles : de Cicéron à Robert Badinter en passant par les grandes figures médiévales, les parlementaires du Grand Siècle ou encore les résistants de l’époque de Vichy, l’histoire est marquée par les avocats, et les avocats restent marqués par l’histoire.

Ce livre, très richement illustré, principalement à destination des professionnels du droit, des universitaires et des étudiants, propose tant une relecture historique de l’avocature qu’une mise en lumière de l’évolution des pratiques et d’une déontologie qui se veut unifiée malgré les soubresauts de l’histoire, interrogeant aussi les évolutions en cours dans une approche plus prospective.

**Conférence accessible en distanciel :** [https://bbb.univ-rennes.fr/rooms/2fh-kd9-k53-bhq/join](https://bbb.univ-rennes.fr/rooms/2fh-kd9-k53-bhq/join)

_Code d’accès : idzbeh_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-17T17:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-17T19:00:00.000+01:00

3



Faculté de droit et de science politique – Amphi IV 9 rue Jean Macé – 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

