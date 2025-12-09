Histoire des éditions Cêtre Petit Kursaal Besançon

Histoire des éditions Cêtre

C’est avec M. Louis Cêtre, Bisontin de naissance (1913-1985) que tout a commencé. Il achète en 1942, la librairie Alexandre, du 14 Grande Rue à Besançon qui devient alors la librairie Cêtre.

Dès 1973, Louis Cêtre crée le prix du meilleur livre comtois. Cette initiative le conduit très vite à l’édition de livres comtois en 1975.

Le premier livre édité au dernier trimestre 1975 est Le Temps des croquants de François Girod, historien, universitaire. Tiré alors à 4 000 exemplaires, avec cette dédicace imprimée de l’auteur Aux Comtois, à toux ceux qui aiment leur Pays à travers ses Provinces et le Roman à travers l’Histoire ; pour le troisième Centenaire de la Conquête de la Franche-Comté (1674-1774) . Avec une reproduction d’une carte du Comté de Bourgogne et de Franche-Comté datant de 1708, pliée et insérée dans le livre (dimensions 39cm x 53cm), ce premier livre rencontre un grand succès !

Louis Cêtre débute donc cette nouvelle activité dans le domaine de l’édition en région avec son fils Marcel Cêtre, qui la poursuit jusqu’en 2001.

A l’initiative du Collectif Histoire des Chaprais, les associations qui ont pour objet l’Histoire locale et son patrimoine vont collectivement célébrer ces 50 ans d’éditions dans les domaines particuliers de l’Histoire et du Patrimoine. .

