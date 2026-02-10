Histoire des femmes dans les Archives de Nantes Archives de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-09 18:00 – 19:00

Femmes, mères, employées, résistantes, artistes, citoyennes… la vie et les engagements des femmes nantaises s’illustrent grâce aux documents d’archives conservés depuis la fin du Moyen Age jusqu’à nos jours. La visite des magasins sera ponctuée par la présentation d’une sélection de documents, registres, affiches, fonds photographiques, correspondances qui dévoilent la place des Nantaises, de l’intimité à l’espace public.! Confort de visite ! : des escaliers sont sur le parcours de visite et les espaces de conservation ne permettent pas de s’asseoir

