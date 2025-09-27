Histoire des grandes familles provençales Départ Office de tourisme Avignon

Histoire des grandes familles provençales Départ Office de tourisme Avignon samedi 27 septembre 2025.

Histoire des grandes familles provençales

Départ Office de tourisme 41 cours Jean Jaurès Avignon Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 14:30:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

De tous temps, la demeure fut le reflet de la puissance de ses habitants.

Avignon Tourisme vous invite à une balade commentée dans la ville, sur les traces des grandes familles provençales ayant marqué l’histoire avignonnaise.

.

Départ Office de tourisme 41 cours Jean Jaurès Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 74 32 74 officetourisme@avignon-tourisme.com

English :

From time immemorial, the mansion has reflected the power of its inhabitants.

Avignon Tourisme invites you to take a guided tour of the town, following in the footsteps of the great Provencal families who have left their mark on Avignon’s history.

German :

Zu allen Zeiten war das Herrenhaus ein Spiegelbild der Macht seiner Bewohner.

Avignon Tourisme lädt Sie zu einem kommentierten Spaziergang durch die Stadt ein, auf den Spuren der großen provenzalischen Familien, die die Geschichte von Avignon geprägt haben.

Italiano :

Da sempre, la residenza riflette il potere dei suoi abitanti.

Avignon Tourisme vi invita a fare una visita guidata della città, seguendo le tracce delle grandi famiglie provenzali che hanno segnato la storia di Avignone.

Espanol :

Desde tiempos inmemoriales, la residencia ha reflejado el poder de sus habitantes.

Avignon Tourisme le invita a realizar una visita guiada por la ciudad, siguiendo los pasos de las grandes familias provenzales que han dejado su huella en la historia de Aviñón.

L’événement Histoire des grandes familles provençales Avignon a été mis à jour le 2025-08-18 par Office de Tourisme Avignon Tourisme