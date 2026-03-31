Partez à la rencontre des courtisanes de renom du début du 20eme siècle, à l’époque où la capitale comptait plus de 200 maisons closes, hauts-lieux de plaisirs à l’abri des regards indiscrets.

Même si les édifices ont depuis été transformés (immeubles, hôtels, … nous ne pouvons donc pas y pénétrer), Charlotte vous contera de nombreuses anecdotes coquines tout au long de cette visite insolite et ponctuée d’humour.

Venez vous encanailler au cœur de Paris !

Le quartier sud de Pigalle est riche d’un passé sulfureux et libertin, et ses façades vous révèlent leurs secrets les plus intimes.

Le samedi 04 avril 2026

de 11h00 à 12h40

Le samedi 13 juin 2026

de 11h00 à 12h40

payant

18€/pers

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-04T14:00:00+02:00

fin : 2026-06-13T15:40:00+02:00

Date(s) : 2026-04-04T11:00:00+02:00_2026-04-04T12:40:00+02:00;2026-06-13T11:00:00+02:00_2026-06-13T12:40:00+02:00



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