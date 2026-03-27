Histoire des musiques électro CAEM Dieulefit

Histoire des musiques électro

CAEM 2 rue des écoles Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 18:00:00

fin : 2026-03-28 19:30:00

Date(s) :

2026-03-28

Conférence par Hyacinthe Chetoui

Venez explorer ce phénomène culturel mondial qui a radicalement transformé la création, l’écoute et la danse musicales.

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CAEM 2 rue des écoles Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 52 06 14 contact@caem-dieulefit.org

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English :

Lecture by Hyacinthe Chetoui

Come and explore this worldwide cultural phenomenon that has radically transformed musical creation, listening and dancing.

L’événement Histoire des musiques électro Dieulefit a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux