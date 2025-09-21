Histoire des noms de famille dans les Alpes-de-Haute-Provence Chapelle de Peipin Peipin

Histoire des noms de famille dans les Alpes-de-Haute-Provence Dimanche 21 septembre, 15h30 Chapelle de Peipin Alpes-de-Haute-Provence

Participation libre (au chapeau)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Conférence sur l’histoire des noms de famille dans les Alpes-de-Haute-Provence

Jean- François Popielski, passionné par notre département et par notre région pleine de mystères et de magie, va nous entraîner dans l‘histoire des noms de familles, ancrée dans notre territoire depuis des générations. Chaque patronyme, aux résonnances parfois pittoresques, étonnantes, voire étranges, évoque des villages, des lieux, des bâtiments, s’inscrivant ainsi dans un patrimoine architectural. En effet, un nom de famille – patrimoine immatériel s’il en est – raconte des histoires transgénérationnelles, des paysages, des métiers, des parfums, des pratiques, des destins…

Une conférence exceptionnelle, pleine de saveurs, de rebondissements et d’anecdotes.

Chapelle de Peipin 04200 Peipin Peipin 04200 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d'Azur La chapelle de Peipin se trouve dans un environnement naturel et préservé au pied de la montagne de Lure, au cœur de la vallée de la Durance, à proximité du premier Géoparc du monde classé par l'Unesco.

