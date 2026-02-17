Histoire des paysages de Brenne

Mézières-en-Brenne Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-31 09:00:00

fin : 2026-10-21 12:00:00

Date(s) :

2026-07-31 2026-10-21

Découverte de l’histoire géologique de la Brenne et de ses paysages d’aujourd’hui au cours d’une balade.

En Brenne, la biodiversité résulte d’une combinaison heureuse entre l’action de l’homme et une géologie singulière. On découvre les évènements naturels qui ont modelé le socle géologique de cette région et on comprend l’importance des interactions entre l’homme et les milieux présents. 5 .

Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

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English :

Discover the Brenne landscape in winter.

L’événement Histoire des paysages de Brenne Mézières-en-Brenne a été mis à jour le 2026-03-16 par Destination Brenne