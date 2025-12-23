Histoire des paysages et des étangs de la Brenne

Rosnay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-07 14:00:00

fin : 2026-02-07 16:30:00

Date(s) :

2026-02-07

Venez trouver toutes les réponses à vos questions à propos des étangs de la Brenne.

Renaud Benarrous, chercheur archéologue chargé d’étude au sein du Parc naturel régional, vous entraînera pour une balade-conférence dans les prairies et landes de la Réserve Naturelle Régionales Terres et Étangs de Brenne Massé-Foucault, sur les buttons et les chaussées d’étangs. Il nous aidera à trouver les multiples indices permettant de comprendre l’histoire des lieux et nous pourrons, avec lui, découvrir les réponses aux vieilles interrogations de quand datent les étangs ? Pourquoi ont-ils été créé ? Et par qui ? Les légendaires moines brennous ont-ils vraiment assainis un marécage hostile et inhabité ? Rien n’est moins sûr au vu des dernières découvertes…

L’animation a lieu dans le cadre du mois des zones humides. .

Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

English :

Come and find all the answers to your questions about the ponds of the Brenne.

