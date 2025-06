Histoire des paysages col des Démineurs Lepuix 20 juillet 2025 10:30

2h | 3km | 150m

Dans le cadre du programme de découvertes du massif du Ballon d’Alsace, organisées par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges, gratuites, sur inscription, balade consacrée à la compréhension des mouvements terrestres et à la formation des paysages du massif du Ballon d’Alsace. Avec Nicolas Thévenin, accompagnateur en montagne bénéficiant de la marque Valeurs Parc naturel régional .

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription.

Chaussures de marche et vêtements appropriés à la montagne et à la météo. .

col des Démineurs Maison du Ballon d’Alsace

Lepuix 90200 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 94 66 65 ballon.alsace@parc-ballons-vosges.fr

