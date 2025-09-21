Histoire des ponts et passerelles sur le Cher à Montluçon Pont des Isles Montluçon

Histoire des ponts et passerelles sur le Cher à Montluçon Dimanche 21 septembre, 15h00 Pont des Isles Allier

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Déambulation d’amont en aval, le long du Cher qui traverse la ville de Montluçon. Prévoir des chaussures de marche. Histoire des ponts et passerelles depuis le pont des Iles jusqu’à la passerelle de la glacerie. En milieu de parcours, une présentation particulière est prévue sur l’histoire de la passerelle des Nicauds qui fête cette année ses 130 ans. Première information sur la campagne de fonds en vue de sa réhabilitation à l’identique avec le soutien de la Ville de Montluçon et la Fondation du Patrimoine. A cette occasion, remise de cartes artistiques sur la mémoire industrielle de ce Patrimoine réalisées par Pierre BURLAUD et Arnaud BONNET.

Pont des Isles Pont des Isles 03100 Montluçon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Journées européennes du patrimoine 2025

Ministère de la Culture