Histoire des Saints venus des îles Britanniques vers l’Armorique Le Patio Ploulec’h

Histoire des Saints venus des îles Britanniques vers l’Armorique

Le Patio 12 allée du Patio Ploulec’h Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 18:00:00

fin : 2025-11-28 19:00:00

Date(s) :

2025-11-28

Conférence histoire de Monsieur Yves Jézéquel.

Venez découvrir ou redécouvrir Histoire des Saints venus des îles Britanniques en Armorique organisé par l’association Bugale Kozh Yeoded.

Cet événement est accessible aux personnes à mobilité réduite. .

Le Patio 12 allée du Patio Ploulec’h 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 62 58 95 24

