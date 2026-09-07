Histoire des télécommunications au Fort du Télégraphe, Fort du télégraphe, Valloire

Informations pratiques

Histoire des télécommunications au Fort du Télégraphe 19 et 20 septembre Fort du télégraphe Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les 19 et 20 septembre 2026, plongez au cœur de l’histoire des télécommunications au Fort du Télégraphe, situé près de Valloire en Savoie. C’est sur ce promontoire remarquable qu’a fonctionné en 1795 un sémaphore du réseau optique inventé par Claude Chappe, reliant Paris, Lyon, Turin et Venise. Ce système révolutionnaire permettait de transmettre un message en deux heures seulement, contre quatre jours à cheval ! Pour honorer ce précieux patrimoine, l’Association des Radioamateurs de Savoie (REF 73) et le Radio-Club de la Maurienne (F4KNX), en partenariat avec la municipalité de Valloire, activeront l’indicatif spécial TM73FT depuis le fort.

Durant tout le week-end, de 09h00 à 19h00, découvrez gratuitement et à l’abri au cœur de l’édifice quatre stations radioamateur haute technologie en pleine action. Venez observer des liaisons en direct avec le monde entier en télégraphie morse (CW), phonie (SSB), modes numériques sur les bandes du 80 au 10 mètres et par satellite géostationnaire (QO-100) . Un atelier ludique permettra également aux jeunes visiteurs de s’initier à la manipulation du code Morse .

En parallèle du trafic radio, vous pourrez parcourir une exposition retraçant l’évolution des transmissions, visiter les espaces de l’ADRASEC 73 (sécurité civile), visionner une conférence vidéo sur le réseau d’urgence déployé par les radioamateurs lors du cyclone Chido à Mayotte en décembre 2024. Le samedi à 17h00, le parvis du fort s’animera avec une représentation de danses et chants folkloriques savoyards.

Fort du télégraphe Col du télégraphe, 73450 Valloire, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Valloire 73450 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 59 03 96 http://www.fondation-facim.fr Ce fort d’arrêt, achevé en 1890, était destiné à contrôler le carrefour des vallées environnantes et à participer à la défense de la frontière alpine face à l’Italie.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les 19 et 20 septembre 2026, plongez au cœur de l’histoire des télécommunications au Fort du Télégraphe, situé près de Valloire en Savoie. C’est à…

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