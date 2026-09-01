Informations pratiques

Coudroy

Histoire d’étang

Coudroy Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 09:00:00

fin : 2026-09-16 12:00:00

Date(s) :

2026-09-16

Histoire d’étang

Histoire d’étang. RDV à 9h. sur une boucle de 4km autour de l’étang vous serez accompagné d’un guide pour comprendre le fonctionnement de l’étang ainsi que son histoire. Grâce au matériel vous pourrez observer la faune et la flore. Info et réservation au 07 72 52 01 72. .

Coudroy 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 72 52 01 72

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Stories from %E9tang

L’événement Histoire d’étang Coudroy a été mis à jour le 2026-09-09 par OT GATINAIS SUD