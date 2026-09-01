Histoire d’étang Coudroy
mercredi 16 septembre 2026 · Coudroy
Informations pratiques
Coudroy
Histoire d’étang
Coudroy Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 09:00:00
fin : 2026-09-16 12:00:00
Date(s) :
2026-09-16
Histoire d’étang
Histoire d’étang. RDV à 9h. sur une boucle de 4km autour de l’étang vous serez accompagné d’un guide pour comprendre le fonctionnement de l’étang ainsi que son histoire. Grâce au matériel vous pourrez observer la faune et la flore. Info et réservation au 07 72 52 01 72. .
Coudroy 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 72 52 01 72
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English :
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L’événement Histoire d’étang Coudroy a été mis à jour le 2026-09-09 par OT GATINAIS SUD
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