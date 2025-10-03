Histoire d’Eux en concert Médiathèque Au fil des mots Courchelettes

Histoire d’Eux en concert Médiathèque Au fil des mots Courchelettes vendredi 3 octobre 2025.

Entrée Gratuite pour tous

Début : 2025-10-03T19:00:00 – 2025-10-03T20:15:00

Fin : 2025-10-03T19:00:00 – 2025-10-03T20:15:00

Concert de musique narrative et poétique

Histoire d’Eux, c’est la complicité d’un violoniste et d’un accordéoniste qui vous enveloppent de notes pour vous emporter dans un film dont votre imaginaire invente les scènes et le fil de l’histoire.

Le coeur qui bat, le papillon qui s’agite, l’enfant qui court… l’amour, la légèreté, le jeu… chacun compose son poème sous l’eau, dans les airs ou sur terre.

Avec :

Antoine Marhem : violon

Jonathan Bois : accordéon / chant

Médiathèque Au fil des mots rue Fernand Stassin 59552 Courchelettes Courchelettes 59552 Nord Hauts-de-France +033 03 27 08 03 80 https://mediatheque-courchelettes-opac.c3rb.org/ La Médiathèque de Courchelettes est un lieu convivial qui organise des manifestations culturelles pour tous ! Parking, ascenseur, parking PMR

