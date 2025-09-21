Histoire du château autour de la maquette par Corinne Jouys-Barbelin, « Aujourd’hui un musée, autrefois une résidence des rois ! » Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye

Histoire du château autour de la maquette par Corinne Jouys-Barbelin, « Aujourd’hui un musée, autrefois une résidence des rois ! » Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye dimanche 21 septembre 2025.

Histoire du château autour de la maquette par Corinne Jouys-Barbelin, « Aujourd’hui un musée, autrefois une résidence des rois ! » Dimanche 21 septembre, 14h00 Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Aujourd’hui un musée, autrefois une résidence des rois ! Saint Louis, Charles V, François Ier, Louis XIV, Molière, Lully… Nombre de personnages et d’événements historiques ont pris place au château royal de Saint-Germain-en-Laye. Autour d’une maquette représentant le domaine au milieu du XVIIe siècle, découvrez l’histoire fascinante du château et ses évolutions, commentée par Corinne Jouys Barbelin, conservatrice en chef du patrimoine, responsable du service des ressources documentaires.

En continu de 14h à 17h

Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Château – Place Charles-de-Gaulle 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France 01 39 10 13 00 http://www.musee-archeologienationale.fr https://www.facebook.com/musee.archeologienationale;https://twitter.com/Archeonationale Le musée d’Archéologie nationale présente des collections archéologiques, parmi les plus riches du monde, retraçant la vie des hommes et leurs »inventions » des origines à l’époque mérovingienne. Quelque 3 millions d’objets, dont 29 000 exposés, témoignent ainsi de l’évolution des techniques de fabrication, de l’expression artistique et de la pensée religieuse des hommes qui se sont croisés et succédé sur le territoire national. Depuis le 29 décembre 2009, le musée d’Archéologie nationale et le Domaine national de Saint-Germain-en-Laye ont fusionné au sein d’un même établissement, un service à compétence national-SCN. Parc de stationnement (place Charles-de-Gaulle) RER A station Saint-Germain-en-Laye (20 min de Charles-de-Gaulle-Étoile) Autobus RAPT 258 depuis La Défense A13, RN190, RN13, N186

Visite commentée

©MAN / Valorie Gô