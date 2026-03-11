Histoire du ciel Association La Sportive Audincourt

Histoire du ciel

Thème de cette soirée: Zodiaque entre mythes astrologiques et réalités astronomiques

Depuis des millénaires, l’humanité lève les yeux vers le ciel pour y chercher des réponses, des guides, ou simplement de la beauté. Parmi les motifs célestes les plus célèbres, le zodiaque occupe une place centrale. Mais que représente-t-il vraiment ? Est-il un miroir de notre personnalité, comme le suggère l’astrologie, ou une simple carte des constellations traversées par le Soleil, comme l’explique l’astronomie ?

Aujourd’hui, nous allons explorer cette dualité fascinante le zodiaque, entre signes astrologiques et constellations astronomiques. Nous verrons comment ces deux visions, souvent perçues comme opposées, s’entremêlent dans notre histoire, notre culture et notre compréhension de l’univers. .

