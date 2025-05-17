Histoire du domaine rural de Figuerolles au cours de l’eau Ferrières Martigues

Bouches-du-Rhône

Histoire du domaine rural de Figuerolles au cours de l'eau Samedi 13 septembre 2025 de 9h30 à 12h30. Ferrières Avenue du grand parc Martigues Bouches-du-Rhône

Explorez Martigues autrement lors d’une randonnée de Figuerolles à Tholon, une balade commentée unique à travers les richesses naturelles et historiques de la ville.Randonneurs

Votre aventure débute au Grand Parc de Figuerolles, un écrin de nature méditerranéenne où les vestiges du passé subsistent encore, témoins d’une époque révolue. En parcourant le sentier des restanques et les jardins méditerranéens, vous découvrirez les constructions hydrauliques anciennes et les bâtiments agricoles qui ont façonné ce paysage unique.



La balade vous offre également l’opportunité d’explorer la flore variée du parc, dont la croissance est étroitement liée aux points d’eau environnants. Des espèces comme le peuplier blanc, le frêne ou encore le sureau prospèrent dans les milieux humides, tandis que la proximité de l’étang de Berre influence la végétation avec ses embruns salés.



Après avoir longé les rives de l’étang de Berre sur une portion du célèbre GR2013, vous atteindrez le site archéologique de Tholon. Ce lieu emblématique de Martigues, autrefois utilisé comme poste de péage pour l’approvisionnement en eau douce des navires, vous transportera dans un autre temps. Vous y découvrirez un magnifique lavoir, dont l’eau provenait directement de la source de Tholon, et vous apprendrez que ce site était un point stratégique pour les navigateurs de l’étang de Berre.



Le site de Tholon a une histoire riche, remontant à la période gallo-romaine. Son nom, dérivé du latin « Tholonium » qui signifie poste de garde, souligne son importance défensive et utilitaire. La source de Tholon, située à 1 400 mètres du village de Ferrières, constituait la principale source d’eau douce pour les habitants et les marins.



En partenariat avec l’association martégale Randonnée Ski Découverte (RSD), cette randonnée de 6 km vous emmène sur les sentiers balisés du Grand Parc de Figuerolles, avant de rejoindre le site archéologique de Tholon. Une immersion captivante dans l’histoire de l’eau douce et le patrimoine local. .

Ferrières Avenue du grand parc

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Explore Martigues in a different way during a hike from Figuerolles to Tholon, a unique guided walk through the natural and historical riches of the town.

German :

Entdecken Sie Martigues anders während einer Wanderung von Figuerolles nach Tholon, einem einzigartigen, kommentierten Spaziergang durch die natürlichen und historischen Reichtümer der Stadt.

Italiano :

Esplorate Martigues in modo diverso con una passeggiata da Figuerolles a Tholon, una visita guidata unica ai tesori naturali e storici della città.

Espanol :

Explore Martigues de manera diferente durante una caminata desde Figuerolles a Tholon, un paseo comentado único a través de las riquezas naturales e históricas de la ciudad.

