Histoire du génie : un partenariat exceptionnel avec le 3e régiment du Génie de Charleville-Mézières, Musée Guerre et Paix, Novion-Porcien

Informations pratiques

Histoire du génie : un partenariat exceptionnel avec le 3e régiment du Génie de Charleville-Mézières 19 et 20 septembre Musée Guerre et Paix Ardennes

Gratuit, 30 personnes maximum par visite, réservation possible au 03.24.72.69.50

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Musée Guerre et Paix s’associe à l’Armée de Terre et au 3e régiment du Génie de Charleville-Mézières pour un week-end exceptionnel vous invitant à partir à la découverte de l’histoire du génie.

Visites thématiques, rencontres avec les militaires du 3e régiment du Génie, exposition d’uniformes militaires et de véhicules américains de la Seconde Guerre mondiale : ne manquez pas ce rendez-vous !

Samedi 19 septembre :

11h : Visite « Définition et histoire du génie«

14h30 : Visite » Le génie durant la Première Guerre mondiale«

Dimanche 20 septembre :

11h : Visite « Le génie durant la Première Guerre mondiale«

14h30 : Visite « Le génie durant la Seconde Guerre mondiale«

Vous pourrez également visiter le musée librement. Les militaires du 3e régiment du Génie de Charleville-Mézières seront quant à eux présents tout au long du week-end, afin de transmettre leur passion et partager leurs expériences.

Musée Guerre et Paix Impasse du Musée, 08270 Novion-Porcien Novion-Porcien 08270 Ardennes Grand Est 03 24 72 69 50 http://www.guerreetpaix.fr Le musée a la particularité de présenter dans un même lieu les trois guerres de 1870-1871, 1914-1918 et 1939-1945, qui ont marqué au « fer rouge » le département des Ardennes. Il propose un parcours de visite chronologique et continu, de 1852 à 1945, jalonné par une riche collection d’objets qui, par sa diversité, reflète toute la réalité des conflits : engins lourds, uniformes, armement, objets du quotidien des soldats et des civils.

La scénographie se veut immersive et propose un voyage dans le temps à travers de multiples dispositifs, pour tous les âges, décors grandeur nature, mises en ambiance, projections spectacles… Mais plus qu’une leçon d’histoire, le musée entend utiliser l’histoire comme leçon et donne à réfléchir aux deux notions de guerre et de paix, hier, aujourd’hui et demain. A 5 km de la sortie A304, entre Charleville-Mézières et Reims.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le **Musée Guerre et Paix** s’associe à l’Armée de Terre et au **3e régiment du Génie de Charleville-Mézières**. Ce week-end exceptionnel vous à à…

©Musée Guerre et Paix