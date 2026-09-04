Histoire du Limousin de la Préhistoire à nos jours Médiathèque Montbron

Informations pratiques

Montbron

Histoire du Limousin de la Préhistoire à nos jours

Médiathèque Médiathèque de Montbron Montbron Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 17:00:00

fin : 2026-10-10 19:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Quatre auteurs et autrices échangeront avec le public du livre collectif auquel ils ont participé : Histoire du Limousin à l’invitation de l’Université de Pays ( Commission Histoire & Patrimoine) la mairie de Montbron et l’Association Utopies réalistes

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Médiathèque Médiathèque de Montbron Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 42 18 08 dvastel@unisversite-pays.org

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English :

Four authors will discuss the anthology they contributed to with the audience: History of the Limousin, at the invitation of the Université du Pays (History & Heritage Commission), the Montbron City Hall, and the Association Utopies Réalistes

L’événement Histoire du Limousin de la Préhistoire à nos jours Montbron a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord