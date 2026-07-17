Histoire du Parc zoologique de Lyon, Parc zoologique de Lyon Parc de la Tête d’or, Saint-Genis-Laval

Informations pratiques

Histoire du Parc zoologique de Lyon 19 et 20 septembre Parc zoologique de Lyon Parc de la Tête d’or Métropole de Lyon

Gratuit – Limité à 15 personnes – A partir de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Voyagez dans le temps au cœur du Parc zoologique de Lyon ! Venez découvrir ses origines, son évolution et son avenir.

Suivez l’évolution du Parc zoologique de Lyon, un héritage de presque 170 ans. De la cage de l’ours Martin au bâtiment Forêt d’Asie, ce zoo représente à travers ses collections, son histoire, sa gestion et ses bâtiments, les différentes étapes du rapport de l’humain envers la nature. Une visite pour comprendre le passé des zoos et aussi leur futur.

Parc zoologique de Lyon Parc de la Tête d’or avenue des belges 69006 Lyon Saint-Genis-Laval 69230 Les Brotteaux Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://inscriptions.lyon.fr/inscriptionSimple/InscriptionSimple/jsp/site/Portal.jsp?page=appointment&view=getAppointmentFormFirstStep&id_form=275 »}]

Voyagez dans le temps au cœur du Parc zoologique de Lyon ! Venez découvrir ses origines, son évolution et son avenir.

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