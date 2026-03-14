Histoire du passage du Pays noir à l’Archipel vert

Lagunage et T83, 100, 230, 260 Fouquières-lès-Lens Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Cette sortie vous est proposée par notre réseau de Guides Nature et Patrimoine Volontaires*.

Randonnez avec Patrick et Jean-Marc, nos guides bénévoles*, sur l’ancien site de production des fosses 7/19 de Fouquières et du 9 de Harnes un mélange de terrils de schistes et de suies. Ce paysage minier, où le noir dominait, a souvent et profondément été remodelé pour aujourd’hui intégrer le futur et verdoyant parc de la Souchez aval.

*Guides Nature et Patrimoine Volontaires en action ! Après une formation alternant connaissance du territoire et techniques d’animation, les Guides Nature et Patrimoine Volontaires du CPIE Chaîne des Terrils vous invitent à venir partager les richesses de notre Bassin minier. .

Lagunage et T83, 100, 230, 260 Fouquières-lès-Lens 62740 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 28 17 28 accueil@chainedesterrils.eu

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English :

This outing is offered by our network of Volunteer Nature and Heritage Guides*.

L’événement Histoire du passage du Pays noir à l’Archipel vert Fouquières-lès-Lens a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme de Lens-Liévin