Histoire du Pavillon Baltard et de l’orgue Pavillon Baltard Nogent-sur-Marne

Histoire du Pavillon Baltard et de l’orgue Samedi 20 septembre, 14h00 Pavillon Baltard Val-de-Marne

Entrée libre

Le Pavillon Baltard ouvre ses portes au public en proposant une découverte inédite de l’orgue de cinéma Gaumont-Palace.

VISITES ET DÉCOUVERTE DE L’ORGUE CHRISTIE

14H > Accueil musical.

14H05 > Histoire du Pavillon Baltard, du Paris du début XXè siècle à Nogent de nos jours, par Vincent Villette, directeur du musée intercommunal de Nogent.

14H25 > Histoire de l’orgue du Gaumont-Palace, par Eric Cordé, organiste passionné de l’orgue Christie. Accompagné de ses photos et documents d’archives personnels, il retracera l’épopée de cet instrument majestueux.

Pavillon numéro 9 à la volaille et aux œufs provenant des halles centrales de Paris construites par l'architecte Victor Baltard entre 1854 et 1858 pour les 6 pavillons orientaux et entre 1860 et 1889 pour les 4 pavillons occidentaux. Démolition des halles en 1971 sauf le pavillon numéro 9 remonté à Nogent en 1974 avec l'orgue de 1931 du cinéma Gaumont Palace à Paris.

