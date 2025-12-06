Histoire du quartier des Hauts-de-Chartres Samedis des archives Chartres

Histoire du quartier des Hauts-de-Chartres Samedis des archives

Un samedi par mois, le service des Archives de la Ville et de Chartres métropole vous ouvre ses portes pour découvrir la richesse des fonds qu’il conserve au travers d’ateliers pratiques, de conférences et de présentations de documents historiques.

Construit après la Seconde Guerre mondiale pour offrir des logements d’urgence aux habitants des ilots dégradés de la vieille ville, le quartier des Hauts-de-Chartres s’est construit sporadiquement. Au travers d’une sélection de documents, les archivistes retraceront l’histoire de ce quartier et son évolution au fil des décennies. .

Rue au Lin Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 40 41 archives@agglo-ville.chartres.fr

English :

One Saturday a month, the Archives department of the City of Chartres and Chartres Métropole opens its doors to you to discover the richness of its holdings through hands-on workshops, lectures and presentations of historical documents.

German :

An einem Samstag im Monat öffnet das Archiv der Stadt und der Metropolregion Chartres seine Türen für Sie und zeigt Ihnen in praktischen Workshops, Vorträgen und Präsentationen historischer Dokumente den Reichtum der Bestände, die es aufbewahrt.

Italiano :

Un sabato al mese, l’Archivio della Città di Chartres e di Chartres Métropole vi apre le porte per scoprire la ricchezza delle sue collezioni attraverso laboratori pratici, conferenze e presentazioni di documenti storici.

Espanol :

Un sábado al mes, el departamento de Archivos de la Ciudad de Chartres y Chartres Métropole le abre sus puertas para descubrir la riqueza de sus colecciones a través de talleres prácticos, conferencias y presentaciones de documentos históricos.

