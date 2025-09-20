Histoire du remblai de la grande plage: promenade commentée par l’association V.I.E. 60 avenue de la plage – Saint Gilles Croix de Vie Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Découverte de l’histoire du remblais de Saint Gilles par son architecture balnéaire au travers des différentes tempêtes ayant marquées la vie du cordon dunaire.

©AssociationVIE