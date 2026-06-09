Histoire du Vélo à Périgueux à l’occasion du passage du Tour de France Rendez-vous devant l’Hôtel de Poste Périgueux
Histoire du Vélo à Périgueux à l’occasion du passage du Tour de France Rendez-vous devant l’Hôtel de Poste Périgueux samedi 4 juillet 2026.
Périgueux
Histoire du Vélo à Périgueux à l’occasion du passage du Tour de France
Rendez-vous devant l’Hôtel de Poste 1 Rue du 4 Septembre Périgueux Dordogne
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:30:00
fin : 2026-07-04 16:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Balade contée inédite et insolite avec des iconographies illustratives des lieux en lien avec cette riche histoire. Le 23 juillet 1886, un groupe de cyclo-sportifs fondent le Veloce Club Périgourdin Des pionniers de renom comme George Goursat, dit Sem, célèbre caricaturiste, Edouard Requier distillateur de la célèbre Gauloise en font partie. Le comte Félix de Fayolle, président rend la société vivante, Louis Didon préhistorien, archéologue et maître d’Hôtel réputé en est le secrétaire général. Le club prend de la vigueur avec l’arrivée de Lucien Mazan dit Petit-Breton . Une épopée riche en rebondissements ! Accès à un hôtel particulier privé emblématique.
Final Le Vélo vu par des illustrateurs méconnus tel Mitch, qui a croqué son ami Petit Breton et des champions de France. Exposition commentée par Thierry Baritaud. En partenariat avec la Librairie Les Ruelles. .
Rendez-vous devant l’Hôtel de Poste 1 Rue du 4 Septembre Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 87 02 48
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English : Histoire du Vélo à Périgueux à l’occasion du passage du Tour de France
L’événement Histoire du Vélo à Périgueux à l’occasion du passage du Tour de France Périgueux a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Communal de Périgueux
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