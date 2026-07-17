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AGENDA · Steenbecque

Histoire du village et découverte de son église, Eglise Steenbecque, Steenbecque

dimanche 20 septembre 2026 · Eglise Steenbecque · Steenbecque

Histoire du village et découverte de son église, Eglise Steenbecque, Steenbecque

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise Steenbecque
Adresse
Steenbecque
Ville
59189 Steenbecque
Département
Nord

Histoire du village et découverte de son église Dimanche 20 septembre, 14h00 Eglise Steenbecque Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Il y aura diverses expositions : des photographies anciennes, des panneaux traitant de différents thèmes concernant la vie passée du village, des vêtements sacerdotaux, et il y aura une visite commentée détaillée de l’église à 16h00 (durée 1 heure environ)
Organisé par l’association pour la valorisation du patrimoine Steenbecquois.

Participation Libre au profit de l’association pour la valorisation du patrimoine Steenbecquois.

Eglise Steenbecque Steenbecque Steenbecque 59189 Nord Hauts-de-France
Il y aura diverses expositions : des photographies anciennes, des panneaux traitant de différents thèmes concernant la vie passée du village, des vêtements sacerdotaux, et il y aura une visite de à 1…

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