Histoire du village et découverte de son église, Eglise Steenbecque, Steenbecque
dimanche 20 septembre 2026 · Eglise Steenbecque · Steenbecque
Informations pratiques
Histoire du village et découverte de son église Dimanche 20 septembre, 14h00 Eglise Steenbecque Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Il y aura diverses expositions : des photographies anciennes, des panneaux traitant de différents thèmes concernant la vie passée du village, des vêtements sacerdotaux, et il y aura une visite commentée détaillée de l’église à 16h00 (durée 1 heure environ)
Organisé par l’association pour la valorisation du patrimoine Steenbecquois.
Participation Libre au profit de l’association pour la valorisation du patrimoine Steenbecquois.
Eglise Steenbecque Steenbecque Steenbecque 59189 Nord Hauts-de-France
Il y aura diverses expositions : des photographies anciennes, des panneaux traitant de différents thèmes concernant la vie passée du village, des vêtements sacerdotaux, et il y aura une visite de à 1…
©