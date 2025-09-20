« Histoire d’un musicien mulhousien en route vers Rome : Jean-Gaspard Weiss » – Concert-spectacle de l’ensemble Antichi Strumenti Musée des beaux-arts Mulhouse

« Histoire d’un musicien mulhousien en route vers Rome : Jean-Gaspard Weiss » – Concert-spectacle de l’ensemble Antichi Strumenti Musée des beaux-arts Mulhouse samedi 20 septembre 2025.

Gratuit – sur réservation

Début : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

« Mon cher ami, je n’ai plus rien à vous apprendre. »

Ainsi se termine la visite que le jeune Gaspard rend à Johann Baptist Wendling, musicien considéré comme « la première flûte d’Europe ».

Le spectacle retrace en quatre tableaux la vie, l’art et les choix parfois forts et non conventionnels de ce personnage.

Sur scène, les instruments entreprennent un véritable dialogue avec les textes originaux tirés de son autobiographie, le tout autour de ses compositions inédites, récemment retrouvées et publiées par Ortus Verlag.

Conception : Laura Toffetti de l’ensemble Antichi Strumenti.

Musée des beaux-arts 4 Place Guillaume Tell, 68100 Mulhouse, France

Journées européennes du patrimoine 2025

© Musée historique – Francis Wheatley, Le flûtiste Jean-Gaspard Weiss et sa famille, vers 1777