Histoire d’un souffle avec la Cie Pièces Détachées Médiathèque Ronchamp

Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités.

Histoire d’un souffle avec la Cie Pièces Détachées. Musique très ancienne pour petites oreilles d’aujourd’hui.

Mercredi 19 novembre à 15h à la médiathèque de Ronchamp.

Inscription au 03 84 63 58 85 ou bibli.ronchamp@ccrc70.fr .

Médiathèque 6 rue du Tram Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 63 58 85 bibli.ronchamp@ccrc70.fr

