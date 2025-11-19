Histoire d’un souffle avec la Cie Pièces Détachées Médiathèque Ronchamp
Histoire d’un souffle avec la Cie Pièces Détachées
Médiathèque 6 rue du Tram Ronchamp Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Début : 2025-11-19 15:00:00
Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités.
Histoire d’un souffle avec la Cie Pièces Détachées. Musique très ancienne pour petites oreilles d’aujourd’hui.
Mercredi 19 novembre à 15h à la médiathèque de Ronchamp.
Inscription au 03 84 63 58 85 ou bibli.ronchamp@ccrc70.fr .
Médiathèque 6 rue du Tram Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 63 58 85 bibli.ronchamp@ccrc70.fr
