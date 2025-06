Histoire d’une restauration La Grange de l’Isle Coteaux-sur-Loire 28 juin 2025 11:00

Indre-et-Loire

Histoire d’une restauration La Grange de l’Isle Planchoury Coteaux-sur-Loire Indre-et-Loire

Découverte de la restauration d’un bâtiment du XVe siècle. Prix de la Mission Bern en 2021.

Planchoury

Coteaux-sur-Loire 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 37 71 71 christine.colmetdaage@gmail.com

English :

Discover the restoration of a 15th-century building. Bern Mission Prize in 2021.

German :

Entdeckung der Restaurierung eines Gebäudes aus dem 15. Preis der Mission Bern im Jahr 2021.

Italiano :

Scoprite il restauro di un edificio del XV secolo. Premio Missione Berna nel 2021.

Espanol :

Descubra la restauración de un edificio del siglo XV. Premio de la Misión de Berna en 2021.

