Histoire d’y voir clair Moulins

Histoire d’y voir clair

Place d’Allier Moulins Allier

Début : 2025-12-06 15:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

2025-12-06

Histoire d’y voir clair, vous propose une rencontre festive pour célébrer sa naissance.

Le public sera invité à une saynète humoristique suivi d’un moment de discussion et d’échange autour de quelques clichés de notre Histoire.

Place d’Allier Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes histoiredyvoirclair@lilo.org

English :

Histoire d’y voir clair is organizing a festive event to celebrate its birth.

The audience will be treated to a humorous skit, followed by a moment of discussion and exchange around a few clichés from our history.

