Histoire d’y voir clair Moulins
Histoire d’y voir clair Moulins samedi 6 décembre 2025.
Histoire d’y voir clair
Place d’Allier Moulins Allier
Début : 2025-12-06 15:00:00
fin : 2025-12-06 18:00:00
2025-12-06
Histoire d’y voir clair, vous propose une rencontre festive pour célébrer sa naissance.
Le public sera invité à une saynète humoristique suivi d’un moment de discussion et d’échange autour de quelques clichés de notre Histoire.
Place d’Allier Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes histoiredyvoirclair@lilo.org
English :
Histoire d’y voir clair is organizing a festive event to celebrate its birth.
The audience will be treated to a humorous skit, followed by a moment of discussion and exchange around a few clichés from our history.
