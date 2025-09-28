Histoire & écologie de la petite Crau Saint-Rémy-de-Provence

Dimanche 28 septembre 2025 de 9h30 à 12h30.

Annulé en cas de mauvais temps. Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Une flore remarquable et un paysage atypique, la petite Crau de Saint-Rémy-de-Provence livrera ses secrets par l’écologue Thierry Dutoit. / biennale G-Graines- Thierry Dutoit

Une géologie singulière, une flore remarquable et un paysage atypique, la petite Crau de Saint-Rémy-de-Provence livrera quelques-uns de ses secrets par la voix d’un de ses plus fins connaisseurs, l’écologue Thierry Dutoit. / biennale G-Graines- Thierry Dutoit .

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr

English :

Nature walk: history & ecology of the Petite Crau

With its remarkable flora and atypical landscape, the Petite Crau in Saint-Rémy-de-Provence will reveal its secrets with ecologist Thierry Dutoit. / biennale G-Graines- Thierry Dutoit

German :

Naturalistischer Spaziergang: Geschichte & Ökologie der kleinen Crau

Eine bemerkenswerte Flora und eine atypische Landschaft, die kleine Crau von Saint-Rémy-de-Provence wird ihre Geheimnisse durch den Ökologen Thierry Dutoit preisgeben. / Biennale G-Graines- Thierry Dutoit

Italiano :

Passeggiata nella natura: storia ed ecologia della Petite Crau

Con una flora straordinaria e un paesaggio atipico, la Petite Crau di Saint-Rémy-de-Provence svelerà i suoi segreti con l’ecologo Thierry Dutoit. / biennale G-Graines- Thierry Dutoit

Espanol :

Paseo por la naturaleza: historia y ecología de la Petite Crau

Con su notable flora y su paisaje atípico, la Petite Crau de Saint-Rémy-de-Provence desvelará sus secretos con el ecólogo Thierry Dutoit. / bienal G-Graines- Thierry Dutoit

