Histoire & écologie de la petite Crau Saint-Rémy-de-Provence

Dimanche 28 septembre 2025 de 9h30 à 12h30.
Annulé en cas de mauvais temps. Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Balade naturaliste histoire & écologie de la petite Crau
Une flore remarquable et un paysage atypique, la petite Crau de Saint-Rémy-de-Provence livrera ses secrets par l’écologue Thierry Dutoit. / biennale G-Graines- Thierry Dutoit
Balade naturaliste histoire et écologie de la petite Crau
Une géologie singulière, une flore remarquable et un paysage atypique, la petite Crau de Saint-Rémy-de-Provence livrera quelques-uns de ses secrets par la voix d’un de ses plus fins connaisseurs, l’écologue Thierry Dutoit. / biennale G-Graines- Thierry Dutoit .
Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr
English :
Nature walk: history & ecology of the Petite Crau
With its remarkable flora and atypical landscape, the Petite Crau in Saint-Rémy-de-Provence will reveal its secrets with ecologist Thierry Dutoit. / biennale G-Graines- Thierry Dutoit
German :
Naturalistischer Spaziergang: Geschichte & Ökologie der kleinen Crau
Eine bemerkenswerte Flora und eine atypische Landschaft, die kleine Crau von Saint-Rémy-de-Provence wird ihre Geheimnisse durch den Ökologen Thierry Dutoit preisgeben. / Biennale G-Graines- Thierry Dutoit
Italiano :
Passeggiata nella natura: storia ed ecologia della Petite Crau
Con una flora straordinaria e un paesaggio atipico, la Petite Crau di Saint-Rémy-de-Provence svelerà i suoi segreti con l’ecologo Thierry Dutoit. / biennale G-Graines- Thierry Dutoit
Espanol :
Paseo por la naturaleza: historia y ecología de la Petite Crau
Con su notable flora y su paisaje atípico, la Petite Crau de Saint-Rémy-de-Provence desvelará sus secretos con el ecólogo Thierry Dutoit. / bienal G-Graines- Thierry Dutoit
