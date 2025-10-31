Histoire en bazar Impasse Saint Pierre Benon
Impasse Saint Pierre Bibliothèque municipale Aliénor Benon Charente-Maritime
Début : 2025-10-31 18:30:00
fin : 2025-10-31
Venez participer aux Histoires en bazar Spectacle de conte improvisés clownesques pour voix et violon.
A partir de 6 ans , avec ou sans gousse d’ail.
Impasse Saint Pierre Bibliothèque municipale Aliénor Benon 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 75 77 61 40 bibliotheque@benon.fr
English :
Come and take part in Histoires en bazar: a clownish improvised storytelling show for voice and violin.
Ages 6 and up, with or without garlic cloves.
German :
Nehmen Sie teil an den Histoires en bazar: Improvisierte clowneske Erzählungen für Stimme und Geige.
Ab 6 Jahren , mit oder ohne Knoblauchzehe.
Italiano :
Venite a partecipare a Histoires en bazar: uno spettacolo di narrazione clownesca improvvisata per voce e violino.
A partire dai 6 anni, con o senza spicchi d’aglio.
Espanol :
Venga a participar en Histoires en bazar: un espectáculo improvisado de narración clownesca para voz y violín.
A partir de 6 años, con o sin dientes de ajo.
