Histoire en Images : InVisibles – Nouveaux récits sur l’histoire coloniale Cosmopolis Nantes vendredi 14 novembre 2025.
Date et horaire de début et de fin : 2025-11-14 10:00 – 12:00
Gratuit : oui Entrée libre et gratuite Adulte, scolaire
6 chercheurs, spécialistes et militants prennent la parole pour décrypter une image de leur choix. Pas de long discours : 7 minutes top chrono pour vous faire voir ce que vous n’aviez jamais remarqué !
