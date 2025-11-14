Histoire en Images : InVisibles – Nouveaux récits sur l’histoire coloniale Cosmopolis Nantes

Histoire en Images : InVisibles – Nouveaux récits sur l’histoire coloniale Cosmopolis Nantes vendredi 14 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-14 10:00 – 12:00

Gratuit : oui Entrée libre et gratuite Adulte, scolaire

6 chercheurs, spécialistes et militants prennent la parole pour décrypter une image de leur choix. Pas de long discours : 7 minutes top chrono pour vous faire voir ce que vous n’aviez jamais remarqué !

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr 0240696852 http://anneauxdelamemoire.org