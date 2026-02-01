Histoire en partage (Colette) Médiathèque Colette Auxerre
Histoire en partage (Colette) Médiathèque Colette Auxerre samedi 14 février 2026.
Histoire en partage (Colette)
Médiathèque Colette 9 Allée de la Colemine Auxerre Yonne
Début : 2026-02-14 10:30:00
fin : 2026-02-14 11:30:00
Tu aimes écouter des histoires ? Les bénévoles de l’association Lire et Faire Lire t’attendent pour des lectures pleines de surprises.
Gratuit, à partir de 3 ans
Entrée libre, dans la limite des places disponibles .
Médiathèque Colette 9 Allée de la Colemine Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 91 60 bibliotheque@auxerre.com
