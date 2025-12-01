HISTOIRE ENCHANTÉE MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES Saint-Gaudens

HISTOIRE ENCHANTÉE

MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES
35 Boulevard Jean Bepmale
Saint-Gaudens
Haute-Garonne

Début : 2025-12-13 15:00:00

fin : 2025-12-13 16:30:00

2025-12-13

Visite contée du musée pour découvrir les œuvres en histoires !

Partez à l’aventure au musée avec Natacha Laborde, conteuse d’histoires.

Visite à partir de 5 ans. .

English :

Take a storytelling tour of the museum to discover the works in stories!

